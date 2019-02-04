В Госдуме предложили снижать зарплаты учителей за агрессию

Сокращать заработную плату учителя, допустившего психологическое или физическое насилие, предлагают представили ЛДПР.

Письмо с этой инициативой они направили министру просвещения России. По оценкам парламентариев, именно жестокость педагогов позднее приводит к проявлению агрессии самими школьниками, пишет МК.

"Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы", — отмечается в письме, направленном руководителю ведомства.

Один из его авторов Борис Чернышов добавил, что агрессия по отношению к детям со стороны педагогов начинается уже с детского сада.

"Пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее", — рассказал он.

Именно такое отношение, по мнению парламентария, в дальнейшем становится причиной проявления агрессии самими школьниками.

Чернышов предложил снижать зарплату учителя на треть за первый случай проявления психологического или физического насилия и на половину - в случае, если инцидент повторится.