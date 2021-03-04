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В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров

Новости. Общество
16:20, 05 Марта 2021
фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России новую льготу для пенсионеров, которая позволит им приобретать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене.

Соответствующее письмо политик направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.

Как пояснил Сухарев, в настоящее время некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, однако пенсионеры к ним пока не относятся. При этом многие пожилые россияне вынуждены тратить крупные суммы, чтобы иметь возможность посетить родственников, которые проживают в других регионах, а зачастую даже в других федеральных округах.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-03-05 16:30:57
Нечего шастать без сопровождения. Пусть дома сидят.
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