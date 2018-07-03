В Госдуме предложили ввести в школах курс гостеприимства

В российских общеобразовательных школах и средних учебных заведениях предлагают ввести курс гостеприимства.

C соответствующей инициативой в министерство просвещения России обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.

Для начала, считает парламентарий, ведомству необходимо составить свод международных правил поведения с гостями, который ляжет в основу новой дисциплины.

Автор документа отмечает, что Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия, во время которых в страну приезжают гости со всего мира. При этом, считает он, чтобы избежать конфликтных или курьезных ситуаций, гражданам полезно знать особенности различных культур и правила международного этикета.

"Когда соотечественники сталкиваются с приезжими из Ирана, Кореи, Японии или иной экзотической для нашей культуры страны, есть опасность, что возникнет неприятный инцидент, например, из-за разного восприятия языка жестов. Это может оскорбить иностранного гостя или спровоцировать конфликт", — констатирует Милонов.

К тому же, утверждает депутат, российское гостеприимство, знаменитое радушием и порой чрезмерной открытостью, иногда обескураживает и пугает иностранцев.