Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 03 Июля 2018
фото: welcome72.com

В Госдуме предложили ввести в школах курс гостеприимства

По теме

Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день
03.07.18 18:40
Преподаватель петрозаводского техникума побывал на Чемпионате мира по футболу
03.07.18 18:30
Российские школьники будут сдавать два новых обязательных экзамена
03.07.18 18:00
Все новости
Загрузка...

В российских общеобразовательных школах и средних учебных заведениях предлагают ввести курс гостеприимства.

C соответствующей инициативой в министерство просвещения России обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.

Для начала, считает парламентарий, ведомству необходимо составить свод международных правил поведения с гостями, который ляжет в основу новой дисциплины.

Автор документа отмечает, что Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия, во время которых в страну приезжают гости со всего мира. При этом, считает он, чтобы избежать конфликтных или курьезных ситуаций, гражданам полезно знать особенности различных культур и правила международного этикета.

"Когда соотечественники сталкиваются с приезжими из Ирана, Кореи, Японии или иной экзотической для нашей культуры страны, есть опасность, что возникнет неприятный инцидент, например, из-за разного восприятия языка жестов. Это может оскорбить иностранного гостя или спровоцировать конфликт", — констатирует Милонов.

К тому же, утверждает депутат, российское гостеприимство, знаменитое радушием и порой чрезмерной открытостью, иногда обескураживает и пугает иностранцев.

По теме

Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день
03.07.18 18:40
Преподаватель петрозаводского техникума побывал на Чемпионате мира по футболу
03.07.18 18:30
Российские школьники будут сдавать два новых обязательных экзамена
03.07.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 3
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
Сегодня 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»