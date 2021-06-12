Реклама на сайте
Прислать новость
«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья
Сегодня 15:41
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков 7
Сегодня 10:26
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
12.06.2021 23:16

В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20%

Новости. Политика
20:40, 13 Июня 2021
фото: pixabay

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (фракция КПРФ) рассказала, как снизить цены на товары на 20%.

По словам депутата Госдумы, от КПРФ Веры Ганзя, это станет возможным, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Тогда покупательская способность будет гораздо выше и товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», - заявила Ганзя Ura.ru.

Парламентарий уточнила, что операции с этим налогом сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат, сообщает Газета.ру.

При этом она отметила, что НДС приносит большое количество средств в бюджет.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ обратил внимание на то, что в России не действует административное регулирование цен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-13 20:43:37
Коммунистические бредни, - сказал беспартийный кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»