В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20%

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (фракция КПРФ) рассказала, как снизить цены на товары на 20%.

По словам депутата Госдумы, от КПРФ Веры Ганзя, это станет возможным, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Тогда покупательская способность будет гораздо выше и товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», - заявила Ганзя Ura.ru.

Парламентарий уточнила, что операции с этим налогом сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат, сообщает Газета.ру.

При этом она отметила, что НДС приносит большое количество средств в бюджет.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ обратил внимание на то, что в России не действует административное регулирование цен.