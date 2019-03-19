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Новости. Общество
20:40, 19 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ЕРА/JENS BUETTNER

В Госдуме снова обсудят вопрос о переводе стрелок

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Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.

"Проект федерального закона... предусматривает введение на территории Российской Федерации сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад", - говорится в пояснительной записке.

Разработчик отмечает, пишет РИА Новости, что проект разработан в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток, и направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

"Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток", - поясняет депутат.

"Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период - в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство", - говорится в пояснительной записке.

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