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В Госдуме задумались о переносе начала учебного года

Новости. Общество
20:40, 25 Августа 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Депутат Госдумы Василий Власов считает правильным отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.

Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишет издание "РИА Новости".

Парламентарий ссылается на то, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
 
"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", – полагает Власов.

Сейчас начало учебного года в России запланировано традиционно на 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводить не будут, а школы заработают с некоторыми нововведениями: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами.

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", – прокомментировали "РИА Новости" в пресс-службе Минпросвещения.

Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-08-25 20:49:56
Как будто что то изменится в плане распространения инфекции, если передвинуть начало учебного года. Дайте детям переболеть этой простудой, как ветряной и успокойтесь уже, трусы.
Гость
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