16:27, 12 Марта 2018
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности в сфере госзакупок
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Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект об ужесточении ответственности в сфере госзакупок.
Согласно законопроекту, Уголовный кодекс России предлагается дополнить статьями 200.4 и 200.5: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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