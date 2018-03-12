В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности в сфере госзакупок

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект об ужесточении ответственности в сфере госзакупок.

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс России предлагается дополнить статьями 200.4 и 200.5: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок", сообщают "Вести Карелии".

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