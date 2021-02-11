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В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

Новости. Общество
22:00, 11 Февраля 2021
фото: сайт Государственной думы РФ
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С них нельзя будет взыскать ежемесячный доход, равный минимальному прожиточному минимуму.

Группа депутатов Государственной Думы от фракции "Единая Россия" и членов Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ и федеральный закон об исполнительном производстве. Законопроект дополняет перечень имущества должника, на которое не может быть обращено взыскание долга, ежемесячным доходом гражданина, равным минимальному прожиточному минимуму.

Как поясняют авторы поправок, "на практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для жизнеобеспечения. Однако должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника".

В пресс-службе Госдумы добавили, что законопроект закрепляет механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

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