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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Новости. Общество
20:40, 20 Августа 2020
фото: © Иван Гущин/ИТАР-ТАСС
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Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев.

Как отмечает автор законопроекта, ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо, пишет ТАСС.

"Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране", – говорится в пояснительной записке.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, указывает автор законопроекта.

"С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств", – отмечается в сопроводительных материалах к проекту документа.

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