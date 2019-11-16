В госуниверситете Петрозаводска расскажут о мифологии вепсов

Открытая для всех лекция "Мифология вепсов" состоится в ПетрГУ 3 декабря.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнологии КарНЦ РАН Ирина Винокурова в рамках проекта "Открытый университет" выступит с лекцией о вепсской мифологии.

"В лекции будут представлены основные звенья вепсской мифологии: космогония, представления о душе человека, вепсский мифологический пантеон, дано их сравнительно-историческое сопоставление с религиозно-мифологическими традициями других финно-угорских и славянских народов", - отмечается в паблике " Открытого университета".

Мероприятие состоится 3 декабря в 19.00 в 356 аудитории в главном корпусе на пр. Ленина, 33.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском университете сокращают бюджетные места на подготовку специалистов финского, карельского и вепсского языков.