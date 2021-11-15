В Греции откроется выставка музея «Кижи» из Карелии

Выставка пройдет в рамках мероприятий Дней культуры России.

В Афинах начался монтаж выставки музея-заповедника «Кижи» из Карелии. В экспозиции представлено культурное наследие Заонежья, уникальный проект реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста и макеты памятников деревянного зодчества.

Как сообщил музейный сайт, выставка пройдет в рамках мероприятий Дней культуры России в Греции. Экспозиция музея-заповедника «Кижи» развернута в культурном центре греческой столицы «Serafio».