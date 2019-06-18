В групповом ДТП в Петрозаводске пострадали два человека

ДТП с участием трех автомобилей произошло 17 июня на улице Сыктывкарской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.05 в районе дома №34 по ул. Сыктывкарской 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva и Ford Focus.



ГИБДД Карелии

В результате ДТП травмы получили два человека: водитель первого автомобиля Chevrolet и 28-летняя пассажирка автомобиля Ford. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.



ГИБДД Карелии