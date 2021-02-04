В Губернаторском саду появятся новые кованые скамейки

С конца прошлого года подрядчик смонтировал в разных районах Петрозаводска 300 новых скамеек и урн, сообщили в мэрии города.

Сегодня в Губернаторском саду предприятие "Онего-Строй" устанавливает новые кованые скамейки. Восемь конструкций длиной по 2,5 метра разместят на центральной аллее парка до конца дня. Старые скамейки демонтировали в зоне отдыха накануне. Чугунные элементы отреставрируют и используют в будущем благоустройстве территорий Петрозаводска.

Всего с конца прошлого года подрядчик установил в разных районах карельской столицы 100 скамеек и 200 урн. Новые скамейки смонтировали в скверах Горсовета, Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Лённрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Берёзовой аллее и в Губернаторском саду, на Левашовском и Шидловском бульварах, на спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова.

Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра "Калевала" и в сквере Памяти узников концлагерей. Новые урны появились в парках Якорном, Лесной Ключ, Петровский Родник, на стадионе "Юность". Ещё более 40 разместили на Онежской набережной. Стоявшие там прежде металлические формы отмоют и покрасят, после чего их планируется установить на общественных территориях в разных районах города.