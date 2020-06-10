В ходе операции "Оружие" в Карелии изъято десять "стволов"

За неделю росгвардейцы изъяли десять единиц огнестрельного оружия, добровольно граждане сдали столько же, плюс 74 штуки боеприпасов, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Карелии изъяли 10 единиц огнестрельного оружия.

С 25 по 31 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели 194 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявили 8 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. За указанный период изъято 10 единиц огнестрельного оружия. Добровольно сдано гражданами 10 единиц огнестрельного оружия и 74 штуки боеприпасов.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактического мероприятия "Оружие", направленного на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).