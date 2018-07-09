Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 09 Июля 2018

В ходе предварительной приемки перинатального центра Карелии выявлено более двух тысяч недочетов

По теме

ВИДЕО: Медведь вышел к машине жителей Карелии
09.07.18 07:25
ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей
09.07.18 07:15
Женщины назвали самые большие ошибки мужчин в сексе
08.07.18 21:40
Все новости
Загрузка...

По словам министра здравоохранения Карелии Марины Швец, в ходе предварительной приемки помещений комиссия выявила около двух тысяч недостатков.

Компания "РТ-Соцстрой" - генподрядчик по строительству перинатального центра в Петрозаводске - обещает в течение недели устранить выявленные в ходе предварительной приемки недочеты. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления проектами ООО "РТ-Соцстрой" Иван Новичков, пишет ТАСС.

Строительство перинатального центр началось в столице Карелии в 2014 году. Изначально планировалось открыть его осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились. В воскресенье ход работ проинспектировал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Еще неделя осталась, и мы будем полностью готовы представить перинатальный центр со всеми устраненными недостатками", - сказал Новичков в ответ на вопрос Аверьянова о сроках устранения недочетов.

По словам главврача Евгения Тучина, основные строительные работы на объекте завершены, в ходе предварительной приемки помещений комиссией были выявлены различные замечания, их устраняют. По словам министра здравоохранения Карелии Марины Швец, всего комиссия выявила около двух тысяч различных недочетов. Ориентировочно, уточнила она, учреждение начнет работу в сентябре.

Аверьянов сообщил, что строительство перинатального центра будет обсуждаться в конце июля на очередном заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Объект находится в высокой степени готовности. Самое главное, что параллельно идет завершение строительства объекта и наладка оборудования", - отметил Аверьянов.

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Здесь также будут консультировать рожениц и прогнозировать возможную патологию до наступления беременности.

Стройка ведется в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Заказчиком объекта является государственная корпорация "Ростех", генподрядчиком - ООО "РТ-Соцстрой".

По теме

ВИДЕО: Медведь вышел к машине жителей Карелии
09.07.18 07:25
ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей
09.07.18 07:15
Женщины назвали самые большие ошибки мужчин в сексе
08.07.18 21:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло
02.07.2018, 11:29
Ничего не боится
02.07.2018, 19:10
ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
02.07.2018, 12:21
Билеты на самолет "Петрозаводск-Москва" подорожали в три раза

Аналитика

06.07.2018 14:44
Капитал
Огромная пропасть 6
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
"Этот закон антинародный и безнравственный" 2
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»