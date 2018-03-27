В Интернете начался сбор подписей против уничтожения детской библиотеки Карелии
По теме
Более 180 человек подписались на сайте www.change.org против уничтожения детской библиотеки Карелии.
Министр культуры Карелии Алексей Лесонен 26 марта на пресс-конференции сказал, что решение о реорганизации Национальной библиотеки республики в форме присоединения к ней Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова было принято в первую очередь для обеспечения требований, предъявляемых к детским учреждениям, в том числе требований к пожарной безопасности и СанПиНов. Всем библиотекарям предложат перейти на работу в Национальную библиотеку Карелии, исключение составят только сотрудники бухгалтерии, их сократят с последующей выплатой предусмотренных законодательством компенсаций.
Между тем, коллектив Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова не согласен с действиями властей Карелии.
"Мы считаем, что только в условиях самостоятельно существующего учреждения возможно успешное продолжение этой работы. Смешение взрослой и детских библиотек неизбежно приведет к размытию, то есть ухудшению специализированного обслуживания юных граждан. Когда речь идет о библиотечном обслуживании детей, крайне важен дифференцированный подход: для каждого возраста ребенка должны быть библиотекари, специализирующиеся именно на этом возрасте (дошкольники, младшие школьники, подростки), особое помещение и определенная коллекция фонда. В этом как раз и заключается отличие специализированных библиотек от библиотек смешанного типа. И сейчас это у нас четко организовано. Но реорганизация разрушит систему", - говорится в тексте обращения.
"У нас уже есть опыт реорганизации. В 2004 году произошло слияние Детской и Юношеской библиотек республики, а в 2015-м (в экстренные сроки!) – "отсечение" категории юношества: библиотека лишилась помещения, в котором обслуживались читатели старше 14 лет, а также произошло сокращение штата и фондов. В результате Детско-юношеская библиотека стала просто Детской. Ни то, ни другое не дало положительный эффект, а, напротив, указало на отсутствие у учредителя четкого видения развития библиотечного дела в республике. Мы также убеждены, что закрытие ДБ РК им. Морозова - это "зеленый свет" властям районов Карелии для ликвидации муниципальных детских библиотек, которых итак осталось всего семь", - написано в обращении.
"Наша библиотека образована в 1959 году, пережила кризисные годы, неоднократно была реформирована, но несмотря на это оставалась самостоятельным учреждением. Невозможно представить себе, что она прекратит свое существование на пороге своего 60-летия, в первые же месяцы Десятилетия детства. Напомним, в 2017 году А.О. Парфенчиков получил специальный диплом конкурса "Самый читающий регион" Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина за "активный личный вклад в популяризацию чтения в регионе...". Так ли это? Судите сами", - отмечается в тексте.
Комментарии