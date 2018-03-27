В Интернете начался сбор подписей против уничтожения детской библиотеки Карелии

Более 180 человек подписались на сайте www.change.org против уничтожения детской библиотеки Карелии.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен 26 марта на пресс-конференции сказал, что решение о реорганизации Национальной библиотеки республики в форме присоединения к ней Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова было принято в первую очередь для обеспечения требований, предъявляемых к детским учреждениям, в том числе требований к пожарной безопасности и СанПиНов. Всем библиотекарям предложат перейти на работу в Национальную библиотеку Карелии, исключение составят только сотрудники бухгалтерии, их сократят с последующей выплатой предусмотренных законодательством компенсаций.

Между тем, коллектив Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова не согласен с действиями властей Карелии.

"Мы считаем, что только в условиях самостоятельно существующего учреждения возможно успешное продолжение этой работы. Смешение взрослой и детских библиотек неизбежно приведет к размытию, то есть ухудшению специализированного обслуживания юных граждан. Когда речь идет о библиотечном обслуживании детей, крайне важен дифференцированный подход: для каждого возраста ребенка должны быть библиотекари, специализирующиеся именно на этом возрасте (дошкольники, младшие школьники, подростки), особое помещение и определенная коллекция фонда. В этом как раз и заключается отличие специализированных библиотек от библиотек смешанного типа. И сейчас это у нас четко организовано. Но реорганизация разрушит систему", - говорится в тексте обращения.

"У нас уже есть опыт реорганизации. В 2004 году произошло слияние Детской и Юношеской библиотек республики, а в 2015-м (в экстренные сроки!) – "отсечение" категории юношества: библиотека лишилась помещения, в котором обслуживались читатели старше 14 лет, а также произошло сокращение штата и фондов. В результате Детско-юношеская библиотека стала просто Детской. Ни то, ни другое не дало положительный эффект, а, напротив, указало на отсутствие у учредителя четкого видения развития библиотечного дела в республике. Мы также убеждены, что закрытие ДБ РК им. Морозова - это "зеленый свет" властям районов Карелии для ликвидации муниципальных детских библиотек, которых итак осталось всего семь", - написано в обращении.

"Наша библиотека образована в 1959 году, пережила кризисные годы, неоднократно была реформирована, но несмотря на это оставалась самостоятельным учреждением. Невозможно представить себе, что она прекратит свое существование на пороге своего 60-летия, в первые же месяцы Десятилетия детства. Напомним, в 2017 году А.О. Парфенчиков получил специальный диплом конкурса "Самый читающий регион" Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина за "активный личный вклад в популяризацию чтения в регионе...". Так ли это? Судите сами", - отмечается в тексте.