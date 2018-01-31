В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей

Популярное среди славянских народов греческое имя Андрей не попало в список имен, которые разрешено давать детям в Исландии.

Как сообщает газета MBL, запрос о его внесении в специальный национальный реестр был отклонен исландским государственным комитетом по личным именам.

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и многие имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а облекать в новую форму, соответствующую нормам и правилам их языка.

В Исландии имена для новорожденных необходимо выбирать только из утвержденного государственным комитетом списка, что создает трудности для переехавших жить в страну иностранцев. Исключения возможны только в том случае, если и отец, и мать родившегося в Исландии ребенка не являются гражданами страны, пишет ТАСС.

Имя Андрей было отклонено по той причине, что его окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка. Как говорится в заключении комитета, для передачи соответствующих звуков в исландском следовало выбрать для этого имени написание Andrei или Andrey. Не исключено, что именно в таком виде оно будет внесено в реестр, в котором к настоящему моменту есть уже пять других вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

На сегодняшний день в реестре числится порядка 3600 мужских и женских имен, а в этом месяце в него было внесено 5 новых. Геймар и Бримтоур - для мальчиков, Гудна, Иселин и Льйоуней - для девочек. Рокк и Хоргдаль попали в число разрешенных в Исландии вторых имен, которые можно давать детям обоих полов.

Чтобы новое для Исландии имя попало в реестр, оно должно соответствовать целому ряду критериев. Написание имени должно соответствовать правилам исландской фонетики и орфографии, кроме того в нем могут использоваться только знаки исландского алфавита, в котором насчитывается 32 буквы, но при этом отсутствуют латинские С, Q, W и Z. От нового имени должны легко образовываться падежные формы (всего в исландском языке 4 падежа), а кроме того ему должен быть присвоен грамматический род, который обязан соответствовать полу ребенка, получающему имя. Эти правила имеют особое значение, поскольку у большинства исландцев фамилию заменяет отчество.

За соблюдением правил следят 6 членов государственного комитета. Троих назначает исландское министерство юстиции, по одному эксперту предоставляют факультеты философии и права Университета Исландии, а еще один член комитета является сотрудником языкового отделения Института исландских исследований. В каждом конкретном случае они также должны решать является ли новое имя благозвучным, не вызывает ли ненужных ассоциаций у носителей языка, и соответствует ли европейской и исландской традиции именования в целом.





