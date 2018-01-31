Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 31 Января 2018

В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей

По теме

В Париже открыли первый бордель с секс-куклами вместо проституток
31.01.18 23:30
Жители Голиковки проведут ночь со светом
31.01.18 22:31
Путин извинился перед олимпийцами в связи с давлением на них со стороны общества
31.01.18 22:00
Все новости
Загрузка...

Популярное среди славянских народов греческое имя Андрей не попало в список имен, которые разрешено давать детям в Исландии.

Как сообщает газета MBL, запрос о его внесении в специальный национальный реестр был отклонен исландским государственным комитетом по личным именам.

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и многие имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а облекать в новую форму, соответствующую нормам и правилам их языка.

В Исландии имена для новорожденных необходимо выбирать только из утвержденного государственным комитетом списка, что создает трудности для переехавших жить в страну иностранцев. Исключения возможны только в том случае, если и отец, и мать родившегося в Исландии ребенка не являются гражданами страны, пишет ТАСС.

Имя Андрей было отклонено по той причине, что его окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка. Как говорится в заключении комитета, для передачи соответствующих звуков в исландском следовало выбрать для этого имени написание Andrei или Andrey. Не исключено, что именно в таком виде оно будет внесено в реестр, в котором к настоящему моменту есть уже пять других вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

На сегодняшний день в реестре числится порядка 3600 мужских и женских имен, а в этом месяце в него было внесено 5 новых. Геймар и Бримтоур - для мальчиков, Гудна, Иселин и Льйоуней - для девочек. Рокк и Хоргдаль попали в число разрешенных в Исландии вторых имен, которые можно давать детям обоих полов.

Чтобы новое для Исландии имя попало в реестр, оно должно соответствовать целому ряду критериев. Написание имени должно соответствовать правилам исландской фонетики и орфографии, кроме того в нем могут использоваться только знаки исландского алфавита, в котором насчитывается 32 буквы, но при этом отсутствуют латинские С, Q, W и Z. От нового имени должны легко образовываться падежные формы (всего в исландском языке 4 падежа), а кроме того ему должен быть присвоен грамматический род, который обязан соответствовать полу ребенка, получающему имя. Эти правила имеют особое значение, поскольку у большинства исландцев фамилию заменяет отчество.

За соблюдением правил следят 6 членов государственного комитета. Троих назначает исландское министерство юстиции, по одному эксперту предоставляют факультеты философии и права Университета Исландии, а еще один член комитета является сотрудником языкового отделения Института исландских исследований. В каждом конкретном случае они также должны решать является ли новое имя благозвучным, не вызывает ли ненужных ассоциаций у носителей языка, и соответствует ли европейской и исландской традиции именования в целом.



По теме

В Париже открыли первый бордель с секс-куклами вместо проституток
31.01.18 23:30
Жители Голиковки проведут ночь со светом
31.01.18 22:31
Путин извинился перед олимпийцами в связи с давлением на них со стороны общества
31.01.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

29.01.2018 16:21
Политкухня
"Просто подогнали под приговор" 2
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 3
24.01.2018 16:45
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2018 12:43
Частная жизнь
Дмитриев:  "Тюрьма — это явление временное" 3
Получивший известность на федеральном уровне после возбуждения дела о порнографии глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев рассказал журналистам о жизни в СИЗО и планах на будущее.
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
29.01.2018 13:18
"Сложные" перекрестки. Нужно ли включать сигнал поворота при изгибе главной дороги? 2
29.01.2018 11:37
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
26.01.2018 09:17
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»