В январе минимальный набор продуктов в Карелии подорожал на 1,5%

В республике в начале года выросла стоимость минимального набора продуктов, сообщает Карелиястат.

"Стоимость минимального набора продуктов питания по Карелии в январе составила 4459,78 рубля в расчёте на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость иных товаров и услуг в республике выросла на 0,3%.