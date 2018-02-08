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Новости. Общество
12:45, 08 Февраля 2018

В январе минимальный набор продуктов в Карелии подорожал на 1,5%

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В республике в начале года выросла стоимость минимального набора продуктов, сообщает Карелиястат.

"Стоимость минимального набора продуктов питания по Карелии в январе составила 4459,78 рубля в расчёте на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость иных товаров и услуг в республике выросла на 0,3%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-02-08 14:36:38
Не перестаю удивляться словоблудству "стоимость иных товаров и услуг в республике выросла на 0,3%.". А нам простым людям очень нужны какие-то иные товары и услуги? Нам бы как-то ухитриться прожить на 4459,78 рубля в расчёте на одного человека в месяц,вот где высший пилотаж!
Гарик
2018-02-08 15:28:30
zanoza, а власти наплевать , не хотите не живите за 4459,78 рубля в расчёте на одного человека в месяц .
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