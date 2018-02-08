В январе минимальный набор продуктов в Карелии подорожал на 1,5%

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В республике в начале года выросла стоимость минимального набора продуктов, сообщает Карелиястат.
"Стоимость минимального набора продуктов питания по Карелии в январе составила 4459,78 рубля в расчёте на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%", - говорится в сообщении.
Кроме того, стоимость иных товаров и услуг в республике выросла на 0,3%.
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