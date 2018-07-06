В Японии казнили семерых лидеров секты "Аум Синрике"*

Японские власти официально сообщили о казни семерых лидеров религиозной секты "Аум Синрикё"*.

Как пишет РИА Новости, об этом объявила министр юстиции Японии Ёко Камикава на экстренной пресс-конференции в Токио.

Чиновница назвала имена казненных: Тидзуо Мацумото ("святое" имя — Секо Асахара — Прим. ред.), Киехидэ Хаякава, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагавы, Сэйити Эндо.

"Преступления, которые они совершили, различны у каждого. Эти преступления были организованы, запланированы и беспрецедентны. Ничто подобное не должно повторяться впредь. Это страшные и тяжелые преступления. Они ввергли в ужас людей в других странах, потрясли общество, они относятся к категории терактов с использованием химического оружия", — сказала она.

Камикава сообщила, что не присутствовала лично во время казней, но отказалась назвать причину этого. Также она отказалась ответить на вопрос, почему именно эти семь человек были казнены первыми.

Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра в секте. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета МИ-8.

В пятницу японская полиция начала осмотры в 12 префектурах 16 помещений трех организаций, включая "Алеф" и "Круг света", которые объединяют последователей "Аум Синрикё"* и Сёко Асахары. Религиозную организацию "Алеф" возглавляет Фумихиро Дзёю, в 1990-е годы возглавлявший "Аум Синрикё"* в России.

Как заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, секта представляла опасность для России.

"В какой-то момент в России было довольно массовое движение "Аум Синрикё"*. Только после террористических актов в Японии она была запрещена", — сообщил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, деятельность секты привела не только к терактам, но и "к засорению человеческих мозгов".

Сёко Асахара организовал религиозную секту "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум")* в 1987 году. Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами атаки стали семь человек.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, тогда погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. После этого полиция арестовала около 30 руководителей секты. Тринадцати из них, в том числе и Асахаре, вынесли смертные приговоры.

Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам, что в Японии означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

*Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии.