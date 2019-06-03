В южных районах Карелии во вторник потеплеет до +26

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О погоде на 4 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +20, +22.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут дожди: по южным районам местами небольшие. Днем ожидается гроза.
Ветер южный, юго-западный: ночью на севере – юго-восточный умеренный, днем – местами с порывами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, 11 градусов. Днем будет +16, +21: по южным районам местами потеплеет до +26 градусов, на севере – +11, +16.
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