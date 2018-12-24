В кафе Петрозаводска девушки устроили потасовку

В полицию Петрозаводска обратился работник кафе и сообщил о конфликте между гостями заведения, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 24 декабря одна из посетительниц сообщила прибывшим на место полицейским, что у нее из сумки похищены 4 тысячи рублей. Она пояснила, что обнаружила пропажу наличных, когда стала оплачивать счет.

Потерпевшая подумала на малознакомую гражданку, с которой сидела за одним столиком, но та стала всё отрицать. Женщины стали громко выяснять отношения, поэтому была вызвана полиция.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ранее судимую 39-летнюю петрозаводчанку. Она созналась в содеянном и рассказала, как все произошло. В ту ночь она распивала алкогольные напитки вместе с потерпевшей. Когда новая приятельница пошла на танцпол, подозреваемая похитила из сумки деньги.

На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.