В кафе Петрозаводска вызвали ОМОН из-за подозрительной коробки

Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии обследовали подозрительный предмет в одном из кафе Петрозаводска, сообщает ведомство.

В понедельник в дежурную часть отдела Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете в кафе, расположенном в центре города.

Персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушёл в неизвестном направлении.

Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляют.