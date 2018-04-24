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Новости. Происшествия
17:40, 24 Апреля 2018

В кафе Петрозаводска вызвали ОМОН из-за подозрительной коробки

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Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии обследовали подозрительный предмет в одном из кафе Петрозаводска, сообщает ведомство.

В понедельник в дежурную часть отдела Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете в кафе, расположенном в центре города.

Персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушёл в неизвестном направлении.

Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляют.

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