В кафе Петрозаводска вызвали ОМОН из-за подозрительной коробки

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Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии обследовали подозрительный предмет в одном из кафе Петрозаводска, сообщает ведомство.
В понедельник в дежурную часть отдела Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете в кафе, расположенном в центре города.
Персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушёл в неизвестном направлении.
Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляют.
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