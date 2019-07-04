В какое время суток женщины хотят секса

Эксперты рассказали, когда женщинам лучше всего предлагать любовные утехи.

Женское либидо в 7.00-8.00 тревожит только дам-"жаворонков". У остальных проявляется к полудню: в это время девушки, наконец, замечают мужчину как сексуальный объект, пишет ToDay News Ufa.



Приблизительно к 4 часам дня человечество не прочь уединиться и весело провести время, вот только служба и ежедневные обязанности не позволяют предаться сексуальным удовольствиям. Это время считается наиболее благополучным для зачатия детей.



Период с 18.00 до 20.00 вечера проходит под девизом "Интим не предлагать!": всем хочется неторопливых разговоров, камерной обстановки и спокойного отдыха.



Темперамент женщин, в особенности "сов", дает о себе знать ближе к 10 вечера, зато биологическая активность джентльменов в это время заметно идет на убыль. Конечно, от секса они не отказываются, зато засыпают практически сразу. Источник: