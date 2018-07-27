В Калевальском районе гибнет рыба – возможно, из-за жары

В соцсетях появилось сообщении об обнаружении на берегу озера в деревне Юшкозеро Калевальского района Карелии мертвых сигов.

О случившемся сообщил местный житель Владимир Зеленый. Его рассказ и фото опубликовал паблик газеты "Северные берега" в "ВКонтакте".

"Юшкозеро. Сегодня был на озере и на берегу видел погибшую рыбу. Это были сиги, прибитые прибоем к берегу. Наверное, рыбы погибли совсем недавно, потому что вид у них был совершенно такой, словно они живые, без признаков малейшего разложения. Я был озадачен этим странным явлением и долго думал, что могло быть причиной", - отмечает Владимир.



фото: Владимир Зеленый

По его словам, "рыбы были совершенно целые, без признаков ранения, никаких язв, потемнений, вздутостей или чего-либо другого подобного", "прекрасные и крупные, размером сантиметров сорок, сиги".

"И единственной правдоподобной версией у меня стало следующее. Сиги – рыба, живущая в холодных северных водах, это их стихия. Этим летом стоит невероятная жара, и вода сильно прогрелась. Похоже, именно потоки чересчур теплой воды привели к гибели этих рыб", - считает он.