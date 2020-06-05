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В канун Троицы увеличится количество рейсов до кладбищ с автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
10:01, 06 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Дополнительные автобусы 6 и 7 июня будут готовы выйти на рейсы из Петрозаводска в сторону кладбищ "Бесовец" и "Вилга", сообщили в Минтрансе Карелии.

В настоящее время интервал движения автобусов в направлении Бесовца составляет от 15 до 45 минут, в сторону Вилги расписанием предусмотрены три рейса в день.

Однако в предстоящие выходные дни руководством республиканских транспортных предприятий предусмотрена возможность для увеличения числа автобусов, курсирующих по этим направлениям.

Решение будет приниматься в зависимости от количества пассажиров, приобретающих билеты до Бесовца и Вилги, поэтому корректировки действующего расписания не предусмотрены.

Точную информацию о назначенных рейсах можно узнать непосредственно в день предполагаемой поездки по телефону справочной петрозаводского автовокзала 76-10-44 или непосредственно в билетных кассах.

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