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В Карелии началось строительство газопровода «Олонец – Питкяранта»

Новости. Общество
15:47, 07 Сентября 2021

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Новый газопровод-отвод протяженностью 122 км позволит газифицировать четыре населенных пункта в Питкярантском районе.

Сегодня, 7 сентября, дан старт строительству газопровода, который обеспечит возможность подключения двух межпоселковых газопроводов, позволит газифицировать Питкяранту, деревню Уукса, поселок Салми и деревню Ряймяля, 2,7 тыс. домовладений и квартир, а также перевести на газ 3 котельных. Об этом сообщили в правительстве республики.

В мероприятии приняли участие глава Минстроя республики Виктор Россыпнов, гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров, глава администрации Питкярантского района Константин Булахов.

− Сегодня действительно знаменательное и важное событие, которое имеет принципиальное значение. Во-первых, прокладка газопровода позволит подключить к природному газу крупнейшее предприятие − Питкярантский целлюлозный завод, во-вторых, газифицировать построенные котельные, что поможет улучшит экономику жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшее строительство газовых сетей будет осуществляться по программе, подписанной председателем правления Газпрома и главой Карелии. После прокладки газопровода будут газифицированы населенные пункты Питкярантского района и сама Питкяранта. Правительство окажет максимальное содействие в решении всех вопросов, чтобы строительство сетей шло оперативно, − рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

Завершение строительства газопровода-отвода запланировано на 2023 год.

Всего в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карелии за счет средств ПАО «Газпром» запланировано строительство 19 межпоселковых газопроводов, 5 газопроводов-отводов и ГРС. По итогам будет газифицировано более 18 тыс. домовладений в 72 населенных пунктах Карелии, а также переведены на газ 84 котельные.

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Комментарии

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Вася
2021-09-07 16:27:04
Тот глубинный народ который смотрит на Вас и не перестает удивляться всему происходящему . Вы рекламируете партию Единая Россия ,
Изя
2021-09-07 15:58:20
Депутата Валентину опять забыли пригласит на сьёмки ))) Несерьёзно как то получилось ))) :)
Гость
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