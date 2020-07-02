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В Карелии 10 человек с пневмонией госпитализировали за минувшие сутки

Новости. Общество
09:03, 03 Июля 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451.

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Комментарии

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Сказитель
2020-07-03 09:57:43
От коронавируса умерло 7 человек, а от пневмонии 62. Может стоит публиковать на самом видном месте статистику более смертоносной болезни? Особенно учитывая, что никогда люди от пневмонии весной и летом не умирали в таких количествах.
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