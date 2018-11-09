В Карелии 10 ноября выпадет мокрый снег, на дорогах будет скользко

О погоде на 10 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман.

Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем умеренный.

Ночная и дневная температура составит 0, +2 градуса.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, пройдет дождь.

Ночью и утром в районах республики ожидается туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем умеренный.

Температура ночью +3, -2 градуса, при прояснениях до -6, днем потеплеет до +3, -2 градусов, на юго-западе до +5.