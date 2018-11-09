В Карелии 10 ноября выпадет мокрый снег, на дорогах будет скользко

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О погоде на 10 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 10 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман.
Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем умеренный.
Ночная и дневная температура составит 0, +2 градуса.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, пройдет дождь.
Ночью и утром в районах республики ожидается туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем умеренный.
Температура ночью +3, -2 градуса, при прояснениях до -6, днем потеплеет до +3, -2 градусов, на юго-западе до +5.
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