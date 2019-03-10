В Карелии 11 марта ожидается ветер разных направлений и метель

О погоде на 11 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 11 марта будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки: ночью в виде снега, днем мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью ночью юго-западный, днем переменных направлений слабый.

Температура ночью составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до -1,-3.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. Возможно налипание мокрого снега. На севере Карелии может быть метель. На дорогах гололедица.

Ветер на севере северо-восточный, северный умеренный. На юге ночью юго-западный, днем переменных направлений слабый.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -3, -8, местами похолодает до -16 градусов. Днем температура составит 0, -5, на северо-западе опустится до -9 градусов.