В Карелии 12 человек пытались спасти горящий дом

Пожар произошел 5 мая в Ялгубе, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.03 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска, Прионежского района и добровольно-пожарная дружина Ялгубы в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме. В 00.12 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.