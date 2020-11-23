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В Карелии 13 больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:13, 24 Ноября 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 24 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 676 жителей республики. Из них 614 – в состоянии средней тяжести, 49 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 37,8 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 37,1 процента.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 362. В результате число заразившихся COVID-19 увеличилось в республике до 13147.

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