В Карелии 132 больных коронавирусом находятся в больницах в тяжелом состоянии

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 6 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 14 января, в стационарах находятся 709 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 571 – в состоянии средней тяжести, 132 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии составляет 19,1%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 291 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31694 человека. Выздоровели – 25835. Умерли 193 пациентов.