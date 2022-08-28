В Карелии 14 человек попали в больницы, заболев ОРВИ

Всего в республике за прошедшую неделю было зафиксировано более 3 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
По данным статистики, в Карелии за неделю было зафиксировано 3224 случая заболеваний ОРВИ, при этом 14 человек были госпитализированы. Уровень заболеваемости ОРВИ на 123% превысил эпидемиологический порог за счет возрастной группы 15 лет и старше.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии повысилась на 34,8%.
В Петрозаводске за неделю ОРВИ заболели 1748 человек, что выше эпидемиологического порога на 110%.
Вирусы гриппа и прочие респираторные вирусы за прошедшую неделю не выделялись.
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