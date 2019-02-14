Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 14 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии 15 февраля столбик термометра вновь остановится на плюсовой температуре

Загрузка...

О погоде на 15 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 15 февраля будет облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура ночью составит -1,-3 градуса, днем потеплеет до +3.

В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Местами, преимущественно по восточным районам, – метель. Слабый гололед. Днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный. Днем западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Ночная температура составит 0,-5 градусов, местами опустится до -8. Днем будет -1,+4 градуса. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Аналитика

Сегодня 10:42
Капитал
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 1
Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.
Галикеев боится за свою жизнь 6
Сегодня 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 9
11.02.2019 11:36
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 5
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:00
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»