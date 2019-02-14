17:00, 14 Февраля 2019
В Карелии 15 февраля столбик термометра вновь остановится на плюсовой температуре
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О погоде на 15 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 15 февраля будет облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.
Температура ночью составит -1,-3 градуса, днем потеплеет до +3.
В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Местами, преимущественно по восточным районам, – метель. Слабый гололед. Днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, юго-западный. Днем западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.
Ночная температура составит 0,-5 градусов, местами опустится до -8. Днем будет -1,+4 градуса.
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