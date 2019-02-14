В Карелии 15 февраля столбик термометра вновь остановится на плюсовой температуре

О погоде на 15 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 15 февраля будет облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура ночью составит -1,-3 градуса, днем потеплеет до +3.

В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью выпадет мокрый снег. Местами, преимущественно по восточным районам, – метель. Слабый гололед. Днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный. Днем западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Ночная температура составит 0,-5 градусов, местами опустится до -8. Днем будет -1,+4 градуса.