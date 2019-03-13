В Карелии 15 марта будет запущена "горячая линия" по переходу на цифровое эфирное телевидение

В правительстве Карелии прошло заседание межведомственной рабочей группы по развитию цифрового наземного эфирного телевещания в нашей республике.

В начале заседания заместитель руководителя администрации главы республики Константин Сибиряков напомнил, что в России близится к завершению федеральная целевая программа, посвященная развитию цифрового эфирного телевещания. 3 июня в нашей республике, как и в ряде других регионах, будет проходить отключение аналогового телевещания. О готовности районов Карелии к полному переходу на цифровое телевизионное вещание шла речь на заседании рабочей группы с руководителями органов местного самоуправления.

Директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг РК (МФЦ) Марина Кувшинова сообщила, что с 15 марта по инициативе Артура Парфенчикова на базе МФЦ будет запущена региональная "горячая линия" для тех, у кого возникают трудности при настройке своего телевизора на прием цифрового вещания – для этого введены две новые должности. По телефону пользователи смогут получить консультации у профессионалов по вопросам подключения цифрового телевещания и по получению региональной компенсации для ряда категорий граждан, которым будут компенсированы расходы на приобретение и установку спутникового оборудования, если они проживают в населенных пунктах, не охваченных цифровым эфирным вещанием. Работать линия будет с 8 часов утра до 8 часов вечера, звонок для граждан будет бесплатный. Номер "горячей линии" – 8 800 200 3360.

Кроме того, как заверила Кувшинова, в филиалах МФЦ в районах граждане также смогут получить необходимую информацию. Для этого работники МФЦ прошли специальное обучение.

Также в каждом районе приступят к работе волонтеры, которые будут помогать перейти на цифровое эфирное вещание. В настоящее время организовано обучение около ста молодых людей для оказания помощи нуждающимся в этом вопросе.