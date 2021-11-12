В Карелии 15 младенцев родились в первый день нового года

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что первого января в Карелии на свет появились 15 младенцев.

«В первые сутки нового года в Карелии на свет появились 15 малышей: в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Из них 9 мальчиков и 6 девочек. Поздравляю семьи с пополнением и желаю крепкого здоровья новорожденным и родителям!», — заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Глава Карелии рассказал, что в прошлом году в Республиканском перинатальном центре родились 4249 детей, в том числе 71 двойня и 1 тройня.

«А самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Артем и Александр, для девочек — София, Ева и Мария», — заключил губернатор.