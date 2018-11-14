В Карелии 15 ноября выпадут небольшие осадки, утром будет туман

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О погоде на 15 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем температура поднимется до +4.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в районах Карелии туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура днем +2, -3, ночью потеплеет до +5.
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