В Карелии 15 ноября выпадут небольшие осадки, утром будет туман

О погоде на 15 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем температура поднимется до +4.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в районах Карелии туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура днем +2, -3, ночью потеплеет до +5.