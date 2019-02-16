В Карелии 17 февраля будет мокро, возможна метель

О погоде на 17 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 17 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, днем северо-западный умеренный, с порывами до сильного.

Температура ночью составит 0,-2 градуса, днем потеплеет до +1.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов возможен мокрый снег. Метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный. Днем северо-западный, северный умеренный, с порывами до сильного

Ночная температура составит +1,-4 градуса, местами похолодает до -8. Днем будет -1,+4 градуса.