В Карелии 17 февраля будет мокро, возможна метель

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О погоде на 17 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 17 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, днем северо-западный умеренный, с порывами до сильного.
Температура ночью составит 0,-2 градуса, днем потеплеет до +1.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов возможен мокрый снег. Метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный, западный. Днем северо-западный, северный умеренный, с порывами до сильного
Ночная температура составит +1,-4 градуса, местами похолодает до -8. Днем будет -1,+4 градуса.
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