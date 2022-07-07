В Карелии 17-летний подросток с кулаками набросился на полицейского

Юный житель поселка Лоухи предстанет перед судом.

В Следственном комитете Кемского района завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Лоухского района, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

Как установило следствие, в декабре 2021 года ночью подвыпивший подросток находился во дворе жилого дома в поселке Лоухи. Увидев приближавшегося к нему полицейского, юнец ударил его кулаком по лицу. После этого подростка задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следователями проведены все следственные действия, уголовное дело направленно в суд.