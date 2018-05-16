В Карелии 17 мая ожидается гроза

О погоде на четверг в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 мая будет переменная облачность.

Пройдут кратковременные дожди. Днем гроза. Ветер переменный слабый.

Температура ночью +10, +12, днем +21, +23 градуса.

В районах республике также будет переменная облачность.

В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза.

Ветер переменный слабый, при грозе порывы до 14 м/с.

Ночью температура составит +8, +13, местами похолодает до +2, днем воздух прогреется до +21, +26, у водоемов местами +15, +20.