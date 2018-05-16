В Карелии 17 мая ожидается гроза

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О погоде на четверг в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 мая будет переменная облачность.
Пройдут кратковременные дожди. Днем гроза. Ветер переменный слабый.
Температура ночью +10, +12, днем +21, +23 градуса.
В районах республике также будет переменная облачность.
В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза.
Ветер переменный слабый, при грозе порывы до 14 м/с.
Ночью температура составит +8, +13, местами похолодает до +2, днем воздух прогреется до +21, +26, у водоемов местами +15, +20.
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