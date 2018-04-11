В Карелии 18 человек осуждены за уклонение от службы в армии

Военком Карелии Андрей Артемьев рассказал о призывниках-уклонистах.

В среду 11 апреля военком Карелии Артемьев провел пресс-конференцию, посвященную началу весенней призывной кампании 2018 года.

"За последние четыре года количество осужденных граждан за уклонение от военной службы составило 18 человек, - сообщил Артемьев, - один молодой человек был осужден дважды: первый раз получил штраф 50 тысяч рублей, второй - 150 тысяч. В 2017-ом Сортавальский суд осудил 25-летнего молодого человека за осенний призыв на 40 тысяч".

По словам военкома республики, нет задачи привлечь уклонистов к уголовной ответственности.

"Стараемся молодежь убеждать, - объяснил Андрей Артемьев. - На мой взгляд, не бывает плохих детей, плохих учеников, не бывает плохих солдат - бывают плохие родители, плохие учителя и плохие командиры".