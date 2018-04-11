Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:21, 11 Апреля 2018

В Карелии 18 человек осуждены за уклонение от службы в армии

По теме

Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос
11.04.18 15:58
Кто в Карелии имеет право на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь
11.04.18 15:58
Первые показания выживших на Сямозере детей: "Сначала он плыл вместе со мной, но потом пропал"
11.04.18 15:57
Все новости
Загрузка...

Военком Карелии Андрей Артемьев рассказал о призывниках-уклонистах.

В среду 11 апреля военком Карелии Артемьев провел пресс-конференцию, посвященную началу весенней призывной кампании 2018 года.

"За последние четыре года количество осужденных граждан за уклонение от военной службы составило 18 человек, - сообщил Артемьев, - один молодой человек был осужден дважды: первый раз получил штраф 50 тысяч рублей, второй - 150 тысяч. В 2017-ом Сортавальский суд осудил 25-летнего молодого человека за осенний призыв на 40 тысяч".

По словам военкома республики, нет задачи привлечь уклонистов к уголовной ответственности.

"Стараемся молодежь убеждать, - объяснил Андрей Артемьев. - На мой взгляд, не бывает плохих детей, плохих учеников, не бывает плохих солдат - бывают плохие родители, плохие учителя и плохие командиры".

По теме

Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос
11.04.18 15:58
Кто в Карелии имеет право на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь
11.04.18 15:58
Первые показания выживших на Сямозере детей: "Сначала он плыл вместе со мной, но потом пропал"
11.04.18 15:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-11 14:26:21
Не счесть, сколько раз государство обокрало дедушек и бабушек, отцов и матерей этих парней, которых государство призывает отдать "долг"...
В 1991-м сбережения сгорели, в 1998 опять деньги обесценились, потом всё снова повторялось в 2008, 2014 годах... Не говоря про грабительские налоги, которые разворовываются чинушами... Про взносы на медицину в условиях недоступности медицинской помощи... Ну и так далее.
Как так получается, что в России ОГРАБЛЕННЫЙ ОСТАЁТСЯ ДОЛЖЕН ГРАБИТЕЛЮ?!
В моей голове как-то не укладывается вся эта белиберда.
кир
2018-04-11 13:49:58
А сколько не понесли никакого наказания и откосили от армии?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи"
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
Сегодня 12:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»