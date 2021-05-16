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В Карелии 18 мая воздух прогреется до +29

Новости. Погода
17:00, 17 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Во вторник в республику придут грозы и летняя жара, сообщили в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске 18 мая будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем поднимется до +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15°С, на севере +5, +10°С, днем воздух прогреется до +19, +24°С, местами поднимется до +29°С.

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