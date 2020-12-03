В Карелии 19 человек погибли в ДТП из-за превышения скорости в 2020 году

Госавтоинспекция республики раскрыла статистику по авариям, происходящим из-за неправильного выбора скорости.

В республике за 11 месяцев в результате неправильного выбора скорости водители совершили 126 дорожных аварий, в которых погибли 19 человек и 155 были травмированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

"Именно превышение установленной скорости движения является самым распространенным нарушением водителями автотранспорта. И дорожные аварии происходят чаще всего из-за превышения скорости или неправильного ее выбора в конкретных дорожных условиях", - сообщают в ГИБДД.

В этом году на дорогах республики зафиксировано более 405 тысяч нарушений скоростного режима, в том числе 394,5 тысячи с помощью камер фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что медицинские маски помогают финским лихачам избегать штрафов за превышение скорости.