В Карелии 19 июня возможны грозы и дожди

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О погоде на 19 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем – порывистый.
Температура воздуха ночью составит +15, +17 градусов, днем потеплеет до +23, +25.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный. Днем по северным районам – западный, северо-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 20, +25 градусов, в некоторых районах будет +14, +19.
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