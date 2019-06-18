В Карелии 19 июня возможны грозы и дожди

О погоде на 19 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +15, +17 градусов, днем потеплеет до +23, +25.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, западный. Днем по северным районам – западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 20, +25 градусов, в некоторых районах будет +14, +19.