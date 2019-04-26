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Новости. Общество
08:05, 26 Апреля 2019

В Карелии 19-летней девушке грозит лишение свободы за ложное заявление о попытке изнасилования

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В Олонецком районе юная девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как солгала в полиции, что ее пытался изнасиловать мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале 2019 года 19-летняя жительница Олонецкого района обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении мужчиной покушения на ее изнасилование. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступлении.

Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении обвиняемой совершено не было, а заявление о совершении в отношении нее преступления она написала, преследуя личные интересы.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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