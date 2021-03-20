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В Карелии 19-летние юноша и девушка устроили расправу над подростком

Новости. Криминал
11:24, 21 Марта 2021
фото: © Depositphotos / ia__64
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В Костомукше молодые люди избили 16-летнего подростка и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В костомукшскую полицию обратился отец 16-летнего подростка и рассказал, что его сына избили.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое местных жителей, которых потерпевший хорошо знал. В день происшествия ему позвонила 19-летняя подруга и предложила увидеться, чтобы "обсудить серьёзный вопрос". Он пришёл в назначенное время. Приятельница была не одна, а с общими знакомыми. Девушка обвинила юношу в том, что он якобы сообщил взрослым о покупке несовершеннолетними участниками этой компании сигарет и алкоголя. Он это отрицал. Далее, как установили следователи, один из участников встречи, 19-летний костомукшанин, разозлившись, ударил подростка кулаком в лицо. В расправе приняла участие и инициатор конфликта: она ногой нанесла удар потерпевшему в область правого глаза. Затем обидчики разошлись по домам, а подросток обратился за медицинской помощью. Впоследствии причинённый вред здоровью был квалифицирован как лёгкий.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову.

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