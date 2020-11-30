В Карелии 2 декабря потеплеет до +2

О погоде на среду, 2 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 декабря будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районе также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью +1, -4°С, местами похолодает до -8°С, днем воздух прогреется до -3, +2°С.