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В Карелии 2 декабря потеплеет до +2

Новости. Погода
17:00, 01 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на среду, 2 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 декабря будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районе также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью +1, -4°С, местами похолодает до -8°С, днем воздух прогреется до -3, +2°С.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-12-01 17:25:48
А потом опять похолодает до +1, и без вас уже понятно. Вы чего с погодой сделали, психологи?
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