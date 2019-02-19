В Карелии 20 февраля возможен дождь и метель

О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 20 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой мокрый снег. Возможен дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура ночью составит -1,+1 градус, днем потеплеет до +2.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем выпадет мокрый снег. На юге – дождь. На севере – метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-восточный, северный умеренный. Днем с порывами до сильного.

Ночная и дневная температура составит +2,-3 градуса, на севере похолодает до -6.