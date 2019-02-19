В Карелии 20 февраля возможен дождь и метель

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О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 20 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой мокрый снег. Возможен дождь. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью составит -1,+1 градус, днем потеплеет до +2.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем выпадет мокрый снег. На юге – дождь. На севере – метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-восточный, северный умеренный. Днем с порывами до сильного.
Ночная и дневная температура составит +2,-3 градуса, на севере похолодает до -6.
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