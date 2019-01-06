12:35, 06 Января 2019
В Карелии 200 бойцов Росгвардии будут следить за порядком в Рождественскую ночь
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Сотрудники Росгвардии Карелии задействованы в охране общественного порядка во время проведения Рождественских мероприятий, сообщили в ведомстве.
Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время празднования Рождественских мероприятий на территории региона, задействованы более 200 сотрудников, военнослужащих Управления Росгвардии по Республики Карелия.
Маршруты патрулирования дежурных нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проведения массовых мероприятий. Росгвардия совместно с полицией, обеспечат общественный порядок в Рождественскую ночь. Места проведения массовых мероприятий и богослужений в Петрозаводске будут обследованы сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН.
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