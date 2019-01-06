В Карелии 200 бойцов Росгвардии будут следить за порядком в Рождественскую ночь

Сотрудники Росгвардии Карелии задействованы в охране общественного порядка во время проведения Рождественских мероприятий, сообщили в ведомстве.

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время празднования Рождественских мероприятий на территории региона, задействованы более 200 сотрудников, военнослужащих Управления Росгвардии по Республики Карелия.

Маршруты патрулирования дежурных нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проведения массовых мероприятий. Росгвардия совместно с полицией, обеспечат общественный порядок в Рождественскую ночь. Места проведения массовых мероприятий и богослужений в Петрозаводске будут обследованы сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН.