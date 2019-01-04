В Карелии 2019 год объявлен Годом "Калевалы"

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Это решение приурочено к 170-летию выхода второго издания карело-финского эпоса, сообщили в Минкульте Карелии.
"Калевала" оказала большое влияние на развитие карельского и финского языков, литературы и культуры.
Праздничные мероприятия в честь произведения, являющегося древнейшим наследием устной традиции карело-финского народа, по большей части придутся на конец февраля, ведь 28 числа этого месяца отмечается Международный день "Калевалы".
Будут организованы выставки, лекции, показы, ансамбль "Кантеле" присоединится к торжествам и подготовит концертные программы.
Весь план мероприятий, посвященных юбилею, будет обнародован в январе на сайте Министерства культуры Республики Карелия.
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